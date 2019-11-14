العراق بانتظار اول موجة برد قاسية الاحد المقبل تصل الى الانجماد

2019/11/14 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذرت الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من قدوم اول موجة برد قاسية الى مدن العراق الاحد المقبل.

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