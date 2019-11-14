عاجل | عبد المهدي: سجلت كاميرات المراقبة عملية اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار في وضح النهار

2019/11/14 | 16:59

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عاجل | عبد المهدي: سجلت كاميرات المراقبة عملية اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين “عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري” في وضح النهار

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