2019/11/14 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، السماح للتلاميذ والطلبة في المدارس مسائية الدوام بالاستضافة في المدارس الأهلية الصباحية للعام الدراسي الحالي، نظراً لقلة الأبنية المدرسية في البلاد.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " التربية سمحت للطلبة في المدراس مسائية الدوام بالاستضافة الى المدارس الاهلية النهارية، اسوة بالمدارس الحكومية بنفس نظام المدارس الثانوي للعام الدراسي الحالي 2019/2020 ".

وأضاف بيان الوزارة أن " القرار يأتي بسبب قلة الابنية المدرسية الحاصلة في البلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تسمح للطلبة المسائي بالدوام في المدارس الاهلية الصباحية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تسمح للطلبة المسائي بالدوام في المدارس الاهلية الصباحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).