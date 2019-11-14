عبد المهدي يعلق على اختطاف اللواء ياسر عبد الجبار: على الجناة إطلاق سراحه فوراً

2019/11/14 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، الجهات التي اختطفت اللواء ياسر عبد الجبار عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري بإطلاق سراحه فوراً بلا قيد أو شرط.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت " الغد برس" نسخة منه، " نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة".

وأضاف البيان "سجلت الكاميرات يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة".

وأكد عبد المهدي وفقا للبيان "اننا نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة اطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط، والامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة بأوامر القاء القبض وتنفيذه".

وزاد بالقول "باشرت دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين".

واردف البيان "نوجه تحذيراً الى الجهات التي تقوم بهذه الاعمال او تغطيها بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وان عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة افعالها هذه، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين، اما الدولة او اللادولة، ولن نقبل اطلاقاً اية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة".

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