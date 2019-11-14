ريبورتاج: المتظاهرون في كربلاء يطالبون بإسقاط الأحزاب الدينية

2019/11/14 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصد موفد فرانس24 إلى العراق عمار الحميداوي آراء ومواقف المتظاهرين في ساحة "التربية" بمدينة كربلاء والذين يطالبون باسقاط الحكومة العراقية وجميع أحزابها.



ورغم تعرض الحراك الشعبي في هذه المدينة الدينية إلى القمع الأمني، إلا أن المتظاهرين يرفضون العودة إلى منازلهم طالما لم يكف التدخل الايراني في شؤون العراق ولم يحاسب الفاسدون والمتاجرون بالدين.



ريبورتاج

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