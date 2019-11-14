عبد المهدي يصدر بيانا عن عمليات الخطف ويوجه دعوة للجناة

2019/11/14 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدر رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بياناً، الخميس، بشأن اختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين في بغداد، فيما دعا الجناة اطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط.وقال عبدالمهدي، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إننا “نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة”.وتابع، أن “الكاميران سجلت يوم 12/11/2019 اختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري اللواء ياسر عبدالجبار في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة”، رافضاً هذه الممارسات بشدة”.ودعا، “الجناة الى اطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط، ةالعدوة تتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة باوامر القاء القبض وتنفيذه”، مبيناً أن الدوائر الأمنية والقضائية المختصة باشرت فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين”.

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