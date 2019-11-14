أحمد صبحى منصور - القصص القرآني يخبر عن بعض المستقبل ( فى حياة النبى محمد عليه السلام )

2019/11/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من الفصل التمهيدى : لمحة عامة : ( بين أحسن القصص والروايات التاريخية ) من ب 1 القصص القرآنى :من ج 2 : ( الجزء المضاف لكتاب : البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )القصص القرآني يخبر عن بعض المستقبل ( فى حياة النبى محمد عليه السلام )مقدمة : 1 ـ المؤرخ ينقل أحداث الماضي ويسجل أحداث الحاضر الذي يعيشه ، ولكن لا يمكن أن يقتحم غيب المستقبل، ولذلك فإن من ابرز نواحي......

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