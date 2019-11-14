2019/11/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، بخصوص اختطاف لواء عراقي فيما حذر في الوقت نفسه الجهات التي تقوم بهذه الاعمال او تغطيها.

وجاء في بيان لعبد المهدي "نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة".

وتابع "وقد سجلت الكاميرات يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة".

واضاف عبد المهدي "اننا نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة اطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط، والامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة باوامر القاء القبض وتنفيذه".

واكد رئيس الوزراء العراقي ان الدوائر الامنية والقضائية المختصة بدأت فعلا بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين.

وحذر عبد المهدي الجهات التي تقوم بهذه الاعمال او تغطيها مؤكدا بأنها "ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وان عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة افعالها هذه، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين، اما الدولة او اللادولة.



ولن نقبل اطلاقاً اية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة".

سوار احمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يعلق حول اختطاف لواء عراقي ويوجه تحذيرا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يعلق حول اختطاف لواء عراقي ويوجه تحذيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).