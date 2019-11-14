الاتصالات تدعو الشركات المزودة للإنترنت إلى وضع آلية لتعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة

2019/11/14 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، الشركات المزودة لخدمة الانترنت إلى وضع آلية لتعويض المشتركين جراء القطوعات السابقة التي كانت خارجة عن إرادتها.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" أن " الاتصالات تدعو الشركات المزودة لخدمة الانترنت في العراق (ISP) لوضع آلية تعويض المواطنين بخدمة الانترنت جراء القطوعات الحاصلة في الفترات السابقة والتي كانت خارجة عن إرادة الشركة".

وأضاف البيان أن الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وجهت "اعماما لشركات (ISP) لعقد اجتماع مع مجلس ادارة الشركة لغرض تحديد الفترات التي تم فيها انقطاع خدمة الانترنت عن المواطنين وبحث امكانية وآلية تعويض المواطنين بالتعاون بين الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والشركات المجهزة لخدمة الانترنت بما يعكس حرص ادارة الشركة على المصلحة العامة".

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