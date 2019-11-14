المنتخب العراقي يتقدم على نظيره الإيراني بأول الأهداف في الدقيقة الحادية عشرة

2019/11/14 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تقدم منتخبنا الوطني على نظيره الإيراني بهدف نظيف سجله اللاعب مهند علي "ميمي" في الدقيقة الحادية عشرة من انطلاق المباراة.

ويهمين المنتخب العراقي على مجريات اللقاء مع أول 20 دقيقة على انطلاقتها في العاصمة الأردنية عمان.

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