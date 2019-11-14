2019/11/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر برلماني، الخميس، بانسحاب النواب الكرد من جلسة البرلمان احتجاجا على مشروع قانون الكسب غير المشروع.

وقال المدصر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جلسة مجلس النواب مستمرة للنقاش بنصاب غير مكتمل للتصويت بعد انسحاب النواب الكرد اعتراضا على قانون الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالاقليم".

يشار الىى أن مجلس النواب عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 235 نائباً.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرد ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجا على مشروع قانون الكسب غير المشروع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرد ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجا على مشروع قانون الكسب غير المشروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).