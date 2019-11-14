2019/11/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: نشهد ازدياد حالات خطف تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي للدولة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: نشهد ازدياد حالات خطف تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي للدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).