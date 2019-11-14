فوز أربيل على زاخو بدوري الكرة الكوردستاني

2019/11/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق فريق أربيل، اليوم الخميس، الفوز على فريق زاخو، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب زاخو، ضمن مباريات الدوري الكوردستاني الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق أربيل اللاعبان دانا عثمان وهوكر حسين، فيما سجل هدف زاخو الوحيد اللاعب عبدالرزاق حيدر .

وبهذه النتيجة رفع نادي اربيل رصيده الى سبع نقاط.

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