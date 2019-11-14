روسيا تجري ترتيبات لإعادة الوجبة الأخيرة من أطفال الدواعش الروس من العراق

2019/11/14 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل “آنا كوزنيتسوفا”، عن قرب توجهها إلى العراق، لإعادة أطفال مواطنين روس، مرتبطين بـتنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت “كوزنتسوفا” في تصريح، ان الاتفاق على الرحلة تم بالتنسيق مع وزارة الطوارئ الروسية، بهدف إجراء الترتيبات اللازمة مع الجانب العراقي، بشأن إعادة اثنين وثلاثين طفلا يمثلون الدفعة الأخيرة من الأطفال الروس، على ان يتم تحديد موعد المغادرة في وقت قريب، مشيرة الى تواصل الجهود لإعادة أطفال آخرين بعد الانتهاء من إعداد وثائقهم.

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