طلال الربيعي - عائلة برزاني في كردستان تنفق 47 مليون دولار على منزلين في بيفرلي هيلز

2019/11/14 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كتعليق على التقرير ادناه, -عائلة برزاني في كردستان تنفق 47 مليون دولار على منزلين في بيفرلي هيلز- الذي اقوم بترجمته من الانكليزية, تقول صحيفة مجرمو الحرب War Criminals: "لمدة 30 عامًا قامت وكالة المخابرات المركزية والموساد وغيرها من أجهزة المخابرات الغربية بدفع عائلة برزاني لقمع واسكات وتجويع وقتل شعبها ونهب الموارد الطبيعية في كردستان.أمرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وا......

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