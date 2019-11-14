امير الكويت يقبل استقالة الحكومة

2019/11/14 | 18:01

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بغداد اليوم - متابعة

قال مركز التواصل الحكومي في الكويت، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم.

وذكر المركز، في تغريدة على موقع تويتر، بحسب قناة الغد، إن “امير الكويت قبل استقالة الحكومة وأمرها بالاستمرار في تصريف الامور العاجلة لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.

وكان رئيس الحكومة الكويتية قد قدم، في وقت سابق من اليوم، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

وأضاف المزرم أن "استقالة الحكومة حتى يتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

وأعلنت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان رمضان بوشهري ،أول أمس الثلاثاء، استقالتها من منصبها، وذلك في كلمة ألقتها في مجلس الأمة ذكرت فيها: من ھذه المنصة أعلن تقدیم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، مع رئيس واعضاء لجنة النزاهة النيابية، الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة والتعاون في مجال مكافحة الفساد.

وذكر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان &qu

بغداد اليوم - بغداد

نفى مكتب النائبة ماجدة التميمي الاعلامي، الخميس (14 تشرين الثاني، 2019) صحة تصريح لها بشأن ’’دعم العراق للثورة السورية’’.

واوضح المكتب في بيانه انه "في ظل الظرف الذي يمر به بلدنا العزيز

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو برلمان اقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بهجت علي، الخميس (14 تشرين الثاني 2019)، ان زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد حددت موقف الإقليم من التظاهرات والتعديلات الدستورية.

وذكر علي في حديث لـ(

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