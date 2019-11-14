الشوط الأول ينتهي بالتعادل بهدف لمثله بين العراق وإيران

2019/11/14 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الغد برس:

انتهى الشوط الأول لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإيراني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا ونهائيات كأس العالم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقدم المنتخب العراقي في الدقيقة الحادية عشرة عن طريق المتألق مهند علي "ميمي" وسيطر منتخبنا على مجريات اللقاء حتى الدقيقة الخامسة والعشرين، إذ تمكن المنتخب الإيراني من إدراك التعادل عبر اللاعب أحمد نور الله مستغلا خطأ دفاعيا وعدم تركيز من مدافعي منتخبنا الوطني.

وتغاضى حكم المباراة عن أربعة إنذارات على الأقل للاعبي المنتخب الإيراني إثر تعمدهم اللعب الخطر وعرقلة لاعبي المنتخب العراقي في أكثر من مرة، فيما وجه بطاقتين للاعبين من منتخبنا الوطني.

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