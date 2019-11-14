شهود عيان: متظاهرو قضاء الغراف يكسرون حظر التجوال ويحرقون الاطارات فوق جسر الرئيسي

2019/11/14 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد شهود عيان، اليوم الخميس، بان المتظاهرين في قضاء الغراف كسروا حظر التجوال واحرقوا الاطارات فوق الجسر الرئيسي بالقضاء.

وقال الشهود لـ"الغد برس" إن "القوات الأمنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في قضاء الغراف".

واضافوا "المتظاهرين كسروا حاجز حظر التجوال واحرقوا الاطارات فوق جسر القضاء الرئيسي".

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