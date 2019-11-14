2019/11/14 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرسال العشرات من مصابي الكيماوي الى خارج الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرسال العشرات من مصابي الكيماوي الى خارج الاقليم) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرسال العشرات من مصابي الكيماوي الى خارج الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).