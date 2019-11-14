قلق عراقي من التدخلات الاجنبية ومخطط لتدويل المطالبات +فيديو

2019/11/14 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت اميركا من لهجتها ضد الحكومة العراقية، بينما تواصل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت لقاءاتها مع المسؤولين العراقيي...

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