مقابلة مع ممثلة الامم المتحدة بالعراق حول الأحداث المتفجرة

2019/11/14 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس الأربعاء، أن على الساسة العراقيين “تولّي المسؤولية” للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.وقالت بلاسخارت إن على المسؤولين “تولّي المسؤولية لتحقيق ما يراد تحقيقه.هم منتخبون من الشعب، وهم مسؤولون أمامه”.وطرحت الأمم المتحدة خارطة […]

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