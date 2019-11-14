بالفيديو- تضامناً مع المتظاهرين.. اللاعب صفاء هادي يرتدي الكمامة بعد الهدف العراقي الأول في شباك إيران

2019/11/14 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد بعد تسجيل الهدف الأول في المرمى الإيراني؛ قرر لاعب المنتخب الوطني العراقي صفاء هادي ارتداء كمامة غطت فمه وأنفه، تضامناً مع المتظاهرين الذين يرتدونها اتقاء قنابل الغاز المسيل للدموع في العراق.وتأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.وتواجدت حشود […]

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