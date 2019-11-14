العراق في المجموعة الاولى ببطولة كأس الخليج

2019/11/14 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس قرعة بطولة كأس الخليج 24 التي ستقام في قطر.

واسفرت القرعة عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة الى مجموعتين.

وضمت المجموعة الاولى منتخبات قطر (المستضيف) والامارات والعراق واليمن، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان (حامل اللقب) والسعودية والبحرين والكويت.

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