2019/11/14 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الأمريكى لدى بغداد يؤكد احترام بلاده لإرادة العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الأمريكى لدى بغداد يؤكد احترام بلاده لإرادة العراقيين) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الأمريكى لدى بغداد يؤكد احترام بلاده لإرادة العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).