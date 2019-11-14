الكعبي يترأس اجتماعاً للجنة التعديلات الدستورية ويؤكد ضرورة الاستفادة من التجارب الديمقراطية الدولية الناجحة

2019/11/14 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة التعديلات الدستورية ، بحضور اساتذة القانون الدستوري من مختلف الجامعات العراقية، وخبراء من بعثة الامم المتحدة يونامي.

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