السفير الأميركي ببغداد يعلن دعمه للمنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره الإيراني

2019/11/14 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت السفارة الأميركية لدى العراق، عن دعمها للمنتخب العراقي في مباراته امام المنتخب الإيراني.

ونشر السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر في بيان على موقع السفارة، صورة له وهو يرتدي قميص المنتخب العراقي، موشحا بالعلم العراقي، معلقا على الصورة بالقول “الولايات المتحدة تتمنى الفوز للمنتخب العراقي” مضيفا ان “أسود الرافدين يقولون دائما نحن نقاتل لنفوز”، فيما اختتم تولر المنشور بالقول “حظا موفقا، العالم يشاهد معكم، ما نقبل بغير الفوز”، على حد قوله باللهجة العراقية المحلية.

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