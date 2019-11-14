“بالروح بالدم نفديك يا عراق”.. هتافات عراقية في ملعب عمان الدولي-شاهد الفيديو

2019/11/14 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-عمان لم يكن الهم الوطني غائباً عند المشجعين العراقيين في ملعب عمان الدولي، والذين توافدوا من الأردن ودول أخرى لمؤازرة منتخبهم الوطني في لقائه بالفريق الإيراني.وردد المشجعون العراقيون عدة هتافات كان من بينها “بالروح بالدم نفديك يا عراق”، وهتافات أخرى تضامناً مع مواطنيهم الذين يتظاهرون في بغداد وعدة مدن في البلاد.ويأتي لقاء […]

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