2019/11/14 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار عبوة على شاحنتين بالبصرة محملتين بمواد غذائية للسفارة الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة على شاحنتين بالبصرة محملتين بمواد غذائية للسفارة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة على شاحنتين بالبصرة محملتين بمواد غذائية للسفارة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).