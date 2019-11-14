2019/11/14 | 18:31

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بومبيو: سنساعد العراق على اعادة 4 ملايين نازح لديارهم ومستمرون بقيادة التحالف الدولي

يتبع ......

بغداد اليوم - متابعة

قال مركز التواصل الحكومي في الكويت، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم.

وذكر المركز، في تغريدة على موقع تويتر، بحسب قناة الغد، إن “امير ال

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، مع رئيس واعضاء لجنة النزاهة النيابية، الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة والتعاون في مجال مكافحة الفساد.

وذكر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان &qu

بغداد اليوم - بغداد

نفى مكتب النائبة ماجدة التميمي الاعلامي، الخميس (14 تشرين الثاني، 2019) صحة تصريح لها بشأن ’’دعم العراق للثورة السورية’’.

واوضح المكتب في بيانه انه "في ظل الظرف الذي يمر به بلدنا العزيز

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