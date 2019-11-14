مباراة العراق وإيران.. نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي

2019/11/14 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجري حاليا مباراة بين منتخبي العراق وإيران في العاصمة الأردنية عمان ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

وهذه نتائج المباراة لحظة بلحظة:

نهاية الشوط الأول بين العراق وإيران بالتعادل الإيجابي (1-1).

الدقيقة 25: نجح المنتخب الإيراني في احراز هدف التعادل عن طريق أحمد نور الله.

الدقيقة 11: تقدم المنتخب العراقي بهدف نظيف على نظيره الإيراني سجله مهند علي "ميمي".

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