مفاجآت في تشكيل مصر أمام كينيا

2019/11/14 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيل الذي سيخوض به مباراة كينيا في إطار تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون 2021.

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