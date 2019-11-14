وجبة غذائية تصيب 150 تلميذا مصرياً بالتسمم

2019/11/14 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اضيب 150 تلميذاُ بحالة تسمم غذائي، عقب تناول الوجبة المدرسية، اليوم الخميس، في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف في مصر، جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي.

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