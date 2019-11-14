محافظ صلاح الدين لـ

2019/11/14 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ صلاح الدين

كشف محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، اليوم الخميس، عن إبرام إتفاق مع رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية

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