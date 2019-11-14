2019/11/14 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بدأ تطبيق "إنستغرام" في اختبار ميزة جديدة لدى المستخدمين في البرازيل، سيكون من خلالها قادراً على منافسة تطبيق "تيك توك".

التحديث الجديد سيطلق عليه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إنستغرام" يضيف خدمة جديدة لمقاطع الفيديو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إنستغرام" يضيف خدمة جديدة لمقاطع الفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).