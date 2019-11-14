2019/11/14 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. اختطاف مسؤول أمني في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اختطاف مسؤول أمني في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اختطاف مسؤول أمني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).