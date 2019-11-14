تصفيات كأس العالم.. العراق يهزم إيران في الوقت القاتل

2019/11/14 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق المنتخب العراقي فوزا قاتلا على نظيره الإيراني (2-1) ضمن التصفيات الاسوية المؤهلة لمونديال قطر ونهائيات أمم آسيا.

وأحرز هدفي العراق مهند علي وعلاء عباس بينما سجل للإيرانيين أحمد نور الله.

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