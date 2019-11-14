2019/11/14 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح وعبد المهدي يباركان فوز المنتخب العراقي على نظيرة الايراني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح وعبد المهدي يباركان فوز المنتخب العراقي على نظيرة الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).