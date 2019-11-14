السيد عمار الحكيم يبارك بفوز المنتخب على ايران ويأمل بمواصلة مشوار التأهل

2019/11/14 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بارك رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم، المنتخب الوطني العراقي بفوزه على نظيره الايراني ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم.

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