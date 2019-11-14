من هي الفئات المستفيدة من قانون الضمان الصحي العراقي الجديد؟

2019/11/14 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الصحة النيابية في العراق، عن أبرز فقرات قانون الضمان الصحي، كما حددت الفئات التي ستستفيد من التشريع....

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