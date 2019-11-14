2019/11/14 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

ترأس حسن كريم الكعبي عضو هيأة رئاسة مجلس النواب ، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة التعديلات الدستورية ، بحضور اساتذة القانون الدستوري من مختلف الجامعات العراقية ، وخبراء من بعثة الامم المتحدة " يونامي ".





وذكر المكتب الاعلامي، في بيان تلقته "الغد برس"، "جرى خلال الاجتماع مناقشة ابرز بنود الدستور المقترح تعديلها واهم النصوص المطروحة من قبل اساتذة الجامعات ، فيما طالب سيادته بكتابة جميع المقترحات بشكل تحريري ليتم دراستها وإمكانية تضمينها في التعديلات التي سيصوت عليها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".

ودعا الكعبي "لجنة التعديلات الى تكثيف اجتماعاتها بشكل دائم واستضافة جميع الجهات والخبراء ذات الصلة للاسراع في المضي بإجراء التعديلات الجوهرية للدستور وبما ينسجم مع الوضع الراهن ويُلبي مطالب المتظاهرين وفق رصانة وصياغة قانونية دقيقة وضامنة لحقوق جميع فئات المجتمع".

واكد على "ضرورة الاستفادة من التجارب الديموقرطية الدولية " الناجحة " في هذا السياق طالما كانت متوافقة مع مباديء العدالة الاجتماعية ، منوها الى ان العديد من النصوص الدستورية اثبتت عمليا بانها غير ناجحة او مناسبة في الظرف الحالي وهناك ضرورة ملحة لتعديلها والتصويت عليها وإجراء الاستفتاء عليها خلال الفترة المقررة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يشدد على ضرورة انجاز المهام الموكلة اليها بالسرعة الممكنة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يشدد على ضرورة انجاز المهام الموكلة اليها بالسرعة الممكنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).