اردوغان: لن نتخلى عن الـ”إس400″ لصالح منظومة “باتريوت” الأميركية

2019/11/14 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان بلاده غير مستعدة للتخلي عن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس أربعمئة”، لصالح منظومة “باتريوت” الأميركية.

واوضح اردوغان في تصريح من داخل الطائرة، وهو في طريق عودته الى تركيا، بعد انهاء زيارته الى الولايات المتحدة، أوضح ان مطالبة أنقرة بالتخلي عن المنظومة الروسية أمر غير عادل، مبينا انه أبلغ الجانب الأميركي خلال الزيارة، ان تركيا مستعدة لشراء المنظومة الأميركية، في حال وضع واشنطن شروطا مناسبة، من دون ان تتخلى عن الصواريخ الروسية.

وأعرب اردوغان عن أمله بأن تسفر المفاوضات بشأن صفقة طائرات “إف خمسة وثلاثين” عن نتائج إيجابية، مشيرا الى رغبته بأن تصبح روسيا والولايات المتحدة دولتين صديقتين لبلاده.

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