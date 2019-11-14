العراق يفوز على ايران بهدف قاتل ويتصدر مجموعته

2019/11/14 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت المنتخب العراقي لكرة القدم من تحقيق فوز مهم على المنتخب الايراني لحساب الجولة الخامسة، من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والمؤهلة لبطولة كأس العالم – قطر 2022، وبطولة كأس آسيا 2023.فوز العراق جاء بعد بهدفين لهدف واحد ليتصدر مجموعته برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، ويليه المنتخب البحريني ب8 نقاط وايران ب6 نقاط من فوزين فقط.سجل للعراق الهدف الاول مهند علي في الدقيقة 11 من الشوط الاول، ليعادل النتيجة لايران احمد نور الله في الدقيقة 25 من الشوط الاول ايضا.إلا ان البديل علاء عباس، تمكن من خطف الفوز في الدقيقة 92 من المباراة.

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