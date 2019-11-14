2019/11/14 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني على نظيره الإيراني

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني على نظيره الإيراني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني على نظيره الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).