2019/11/14 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفالات شعبية تشهدها ساحات وشوارع بغداد والمحافظات بعد فوز منتخبنا الوطني على نظيره الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/14 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفالات شعبية تشهدها ساحات وشوارع بغداد والمحافظات بعد فوز منتخبنا الوطني على نظيره الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفالات شعبية تشهدها ساحات وشوارع بغداد والمحافظات بعد فوز منتخبنا الوطني على نظيره الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).