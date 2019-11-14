عمليات بغداد تدعو العراقيين للاحتفال بالفوز بالطرق الحضارية وعدم اطلاق العيارات النارية

2019/11/14 | 19:33

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بغداد اليوم _ بغداد

دعت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني، 2019) المواطنين إلى الاحتفال بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني ضمن تصفيات كأس العالم بـ"الطرق الحضارية"، وعدم إطلاق الأعيرة النارية.

وقالت القيادة في بيان: "تهنئة من القلب ومبارك لمنتخبنا الوطني التأهل والفوز على منتخب ايران".

ودعا البيان "أبناء شعبنا العزيز" إلى "الإحتفال بالطرق الحضارية وعدم إطلاق العيارات النارية".

وحقق منتخب العراق، في وقت سابق من اليوم الخميس (14 تشرين الثاني، 2019) أثمن فوز في التصفيات الآسيوية، وجاء على حساب منافسه الايراني 2-1 ، في لقاء جرى على الملعب الرئيسي بمدينة عمان الرياضية في الاردن، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لفرق المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم.

الضغط العراقي بدأ منذ اللحظات الاولى للشوط الاول والمباراة امام خطوط ايرانية متباعدة وغير منظمة ليعلن مهند علي عن هدف العراق المبكر في الدقيقة 12، بعد هجمة جاءت من جهة بشار رسن ، هزميمي بها الشباك الايرانية، بعد الهدف نظم الفريق الايراني خطوطه بحثاعن التعادل الذي حل عند الدقيقة 26 بواسطة احمد نور الله، ودخلت المباراة فترة من الشد والمخاشنة بعد التعادل، ومن ثم مالت المباراة للهدوء والاداء وسط الملعب مع اعتماد العراق على الهجمات المرتدة معتمدا على سرعة همام من الجانب الايمن والانضمام الى الوسط، الا ان التعادل الايجابي 1-1، استمر حتى نهاية الشوط الاول.

المنتخب العراقي عاد مع بداية الشوط الثاني بافضلية في الاستحواذ والانتقال من الدفاع الى الهجوم وتهديد المرمى الايراني، الا ان الحارس الايراني علي رضا وقف جدارا في التصدي للفرص العراقية، التي استمرت مع غياب هجومي ايراني، الا ان التعادل الايجابي بقي مستمرا ، وتعرض افضل لاعب ايراني مسعود شجاعي محور الفريق لحالة الطرد في الدقيقة 80 بعد ضربه اللاعب العراقي امجد عطوان ، لكن المنتخب العراقي لم يستغل النقص العددي حتى الدقيقة 91 ورأسية علاء عباس التي هزت شباك ايران بهدف التقدم الثاني والخروج فائزا 2-1.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب العراقي فرق المجموعة الثالثة بـ 10 نقاط، تاركا الوصافة للبحرين بـ 8نقاط،وايران 6 نقاط، وهونك كونك نقطتين، وكمبوديا بنقطة واحدة.

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