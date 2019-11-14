البيطرة تعلن تسجيل بؤر جديدة للمرض الذي يصيب الأسماك وتحوله الى وباء

2019/11/14 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت دائرة البيطرة عن دخول مرض الكوي هيربس فيروس KHV الذي يصيب الاسماك مرحلة الوباء بعد ظهور بؤر جديدة للمرض في عدد من المحافظات العراقية.

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