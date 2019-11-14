فوز العراق على ايران في تصفيات كأس العالم

2019/11/14 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوز الفريق العراقي على ايران في تصفيات كاس العالم في عمان بهدفين مقابل هدف واحد

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