عمليات بغداد تهنئ بفوز العراق وتدعو الى عدم إطلاق العيارات النارية

2019/11/14 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هنئت قيادة قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، بفوز العراق فيما دعت الى عدم إطلاق العيارات النارية.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، "تهنئة من القلب ومبارك لمنتخبنا الوطني التأهل والفوز على منتخب ايران، ندعو أبناء شعبنا العزيز إلى الإحتفال بالطرق الحضارية وعدم إطلاق العيارات النارية".

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