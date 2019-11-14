السلطات التونسية تضبط شحنة ذهب مهربة من ليبيا

2019/11/14 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، ضبط وتوقيف سيارة ليبية محملة بكميات كبيرة من الذهب عند المناطق الحدودية بين تونس وليبيا.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية،

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