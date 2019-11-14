الشيخ الامين يبارك للشعب العراقي فوز اسود الرافدين

2019/11/14 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بارك الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، مساء اليوم الخميس، لابناء الشعب العراقي فوز المنتخب العراقي على نظيره الايراني،

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